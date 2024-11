Quando Trump assume como presidente dos EUA? Saiba detalhes sobre a posse no cargo

Projeções da imprensa norte-americana confirmam que o ex-presidente Donald Trump venceu as eleições presidenciais dos Estados Unidos e retornará à Casa Branca. Porém, antes dele tomar posse e assumir oficialmente o cargo, outros ritos devem ser seguidos.

No próximo mês, os delegados votarão efetivamente no candidato no Colégio Eleitoral. Conforme o regime estabelecido pela Constituição do país, os 538 delegados são uma figura do sistema eleitoral americano que se reúnem em seus respectivos estados e votam para presidente e vice-presidente. Presidente eleito, Trump já tem 276 votos no Colégio Eleitoral, enquanto sua adversária Kamala Harris soma 219.

Em 6 de janeiro do próximo ano, o Congresso realizará uma sessão conjunta para fazer a certificação dos votos. Trump tomará posse no mesmo mês, mas no dia 20, ao meio-dia, no horário de Washington, DC, conforme data fixada pela 20⁠ª emenda da Constituição dos Estados Unidos.