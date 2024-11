Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos

O ex-presidente norte-americano Donald Trump, do partido Republicano, retornará à Casa Branca, após vencer a disputa contra a candidata democrata Kamala Harris e ser eleito novamente presidente dos Estados Unidos. O resultado foi confirmado pela imprensa americana. Em discurso considerado de vitória, nesta quarta-feira (06.11), Trump elogiou apoiadores, entre eles o empresário Elon Musk. "Temos uma nova estrela: Elon. Ele é um gênio e precisamos proteger nossos gênios, pois não são muitos".

Trump afirmou ainda que o povo americano "retomou o controle do país" e que sua campanha obteve uma "vitória magnífica", com possibilidade de conquistar 315 votos no colégio eleitoral e vencer o voto popular nos EUA.

No discurso, o presidente eleito reforçou promessas de campanha, como a redução de impostos, forças militares potentes e fronteiras bem guardadas. "Teremos que fechar as fronteiras e permitir que pessoas venham ao país legalmente", declarou.