Donald Trump fala de 'fraude maciça' na Filadélfia

Donald Trump tentou minar a credibilidade das eleições na Filadélfia nesta terça-feira (5), a maior cidade do estado decisivo da Pensilvânia, uma área profundamente democrata que já foi alvo de alegações do ex-presidente de suposta fraude em 2020.

Em meio a registros de uma votação excepcionalmente alta na cidade da Filadélfia, Trump disse que havia "muitos rumores sobre uma fraude maciça", enquanto um funcionário negou rapidamente esta afirmação, classificando-a como "mais um exemplo de desinformação".

"Não há veracidade em absoluto em tal alegação", afirmou o integrante do gabinete de comissários da Filadélfia Seth Bluestein, um republicano. "Votar na Filadélfia tem sido seguro e confiável", acrescentou.

"As forças da ordem estão chegando!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. A polícia da Filadélfia não respondeu de imediato aos pedidos de comentários sobre as declarações do candidato.

Em 2020, Trump não aceitou sua derrota para o democrata Joe Biden, o que culminou em um violento ataque de partidários do ex-presidente contra o prédio do Capitólio em uma tentativa de bloquear a certificação das eleições em 6 de janeiro de 2021.

Quando perguntado nesta terça se aceitaria uma eventual derrota, Trump respondeu: "Se perco as eleições, se são eleições justas, eu seria o primeiro a reconhecer. Até agora, acho que têm sido justas."