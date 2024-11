Grupo Liberal faz transmissão inédita de apuração das eleições nos Estados Unidos

Pela primeira vez na história, o Grupo Liberal vai transmitir ao vivo a apuração dos resultados das eleições nos Estados Unidos, nesta terça-feira (5). O candidato Donald Trump (Republicanos) e a vice-presidente do país, Kamala Harris (Democratas), se enfrentam no pleito eleitoral que levará um deles à Casa Branca. A transmissão será apresentada pelo analista de política internacional Gustavo Freitas e pela jornalista Elisa Vaz, na Liberal + (rádio 98.9FM e YouTube de O Liberal) e no portal OLiberal.com.

A iniciativa é pioneira, segundo Gustavo Freitas, colunista do Grupo Liberal e idealizador do projeto. “Estamos fazendo a cobertura das eleições americanas desde o início. Quando poucos jornais no Brasil falavam do processo eleitoral nos EUA, nós já estávamos lá. E, agora, de forma pioneira, vamos fazer uma transmissão ao vivo para fechar essa cobertura completa da eleição mais importante do planeta”, afirma.

Para o analista de política internacional, entender o que os Estados Unidos decidem é fundamental para saber como vai caminhar o mundo pelos próximos anos - o objetivo da transmissão é justamente este: levar informação de qualidade para a casa dos brasileiros.

O diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, afirma que a transmissão ao vivo da apuração das eleições americanas é inédita na empresa. “Para nós, ela é uma iniciativa ímpar por várias razões. Primeiro, porque proporciona ao nosso público uma cobertura em tempo real, com análises sobre uma das eleições mais importantes do planeta e com análises de comentaristas especializados nos assuntos de interesse da comunidade internacional. E, depois, pela inovação no tipo de cobertura jornalística no estado", observa o jornalista.

Para Melo, o Grupo Liberal fica em destaque ao falar de eleições nos EUA na região com essa iniciativa: “A partir da nossa emissora multiplataforma Liberal+, acredito que a gente se destaca ao oferecer uma experiência mais dinâmica, moderna e interativa, podendo ir além dos formatos tradicionais de apuração de eleições. Acredito que é uma forma de atrair não apenas novos públicos, mas também reforçar a confiança no jornalismo do Grupo Liberal por meio de uma redação integrada".

Diferentemente de outros países, nos EUA a votação começou há semanas, com mais de 50 milhões de americanos votando de forma antecipada. Nesta terça, a grande maioria vai às urnas e o processo de contagem de votos leva tempo porque o voto é impresso. “Em uma eleição que caminha para ser apertada, contar todos estes votos presenciais e antecipados pode levar um tempo. Talvez não demore quatro dias como em 2020 porque os estados modernizaram os seus sistemas, mas dificilmente teremos o resultado na mesma madrugada”, adianta Gustavo.

Comentários e análises

Jornalista de política, Elisa Vaz diz que o público terá acesso não apenas às informações de apuração dos votos, mas também a análises exclusivas de profissionais com vasta experiência. Fora os dois apresentadores, a transmissão contará com comentaristas, que analisarão os resultados em tempo real e falarão sobre o impacto de cada cenário para o mundo. Uma das entrevistas será focada nas repercussões na América Latina, em especial no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoiou Kamala Harris nesta corrida eleitoral. Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro apoia Trump.

“É muito satisfatório ver que nossos canais de transmissão estão sendo cada vez mais usados para temas globais. Depois da cobertura das eleições municipais, ter a oportunidade de transmitir os resultados de uma eleição internacional é, certamente, desafiador, mas tenho a certeza de que o Grupo está pronto e de que será um sucesso. Isso coloca o veículo em outro patamar, em posição de igualdade junto a grandes emissoras do país, especialmente com a expertise dos convidados”, detalha Elisa.

A transmissão ao vivo terá início às 21h30 desta terça-feira (5) e tem final programado para 00h30 de quarta-feira (6). A programação contará com seis blocos de meia hora, somando três horas de apuração, e terá participação do professor e doutor em Relações Internacionais João Cauby; do coronel da reserva do Exército e estrategista militar Paulo Filho; do especialista João Carlos Melo, que tem profundo conhecimento em dados eleitorais nos Estados Unidos; e do professor e mestre em História Comparada Ricardo Cabral.