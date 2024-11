Quais foram os últimos presidentes e vices dos Estados Unidos? Relembre a lista

Os Estados Unidos, com seu sistema presidencialista, têm uma longa lista de presidentes e vice-presidentes que deixaram marcas na história política, econômica e social do país. A cada quatro anos, o povo americano escolhe seu presidente e vice, que assumem a liderança do Executivo federal. Neste ano, os estadunidenses escolhem entre a democrata Kamala Harris e Tim Walz e o republicano Donald Trump e J.D. Vance. Relembre os últimos presidentes e vice-presidentes dos EUA e saiba um pouco mais sobre cada gestão.

Lista dos últimos presidentes e vice-presidentes dos EUA

1. Joe Biden e Kamala Harris (2021 - presente)

Partido: Democrata

Principais feitos: Primeiro presidente a assumir durante a pandemia de COVID-19, Biden focou em um pacote de estímulos econômicos e iniciativas de vacinação em massa. Kamala Harris se destacou como a primeira mulher e pessoa negra e sul-asiática a ocupar a vice-presidência dos EUA, sendo um marco histórico para a política americana.

2. Donald Trump e Mike Pence (2017 - 2021)

Partido: Republicano

Principais feitos: O governo de Trump foi caracterizado por sua postura nacionalista e pela política externa de “America First”, com saídas de acordos globais e medidas protecionistas. Durante a pandemia de COVID-19, as decisões de sua gestão foram amplamente debatidas. Mike Pence liderou a força-tarefa de combate à pandemia e teve papel fundamental em áreas como a reforma tributária e a nomeação de juízes conservadores.

3. Barack Obama e Joe Biden (2009 - 2017)

Partido: Democrata

Principais feitos: Primeiro presidente negro dos EUA, Obama liderou uma agenda de reformas na saúde, com a criação do Obamacare, e enfrentou a crise econômica de 2008. Joe Biden, como vice, teve papel ativo na política externa e foi um dos conselheiros mais próximos de Obama.

4. George W. Bush e Dick Cheney (2001 - 2009)

Partido: Republicano

Principais feitos: Conhecido pela “Guerra ao Terror”, o governo de Bush teve papel decisivo após os ataques de 11 de setembro de 2001, incluindo as invasões ao Afeganistão e ao Iraque. Dick Cheney foi um dos vices mais influentes da história, com grande impacto em políticas de defesa e segurança.

5. Bill Clinton e Al Gore (1993 - 2001)

Partido: Democrata

Principais feitos: Clinton liderou um período de crescimento econômico e foi um dos principais defensores de políticas ambientais e de bem-estar social. Seu vice, Al Gore, tornou-se um nome importante no ativismo climático e foi peça chave em questões ambientais e tecnológicas.

6. George H.W. Bush e Dan Quayle (1989 - 1993)

Partido: Republicano

Principais feitos: O governo de Bush foi marcado pelo fim da Guerra Fria e pela primeira Guerra do Golfo. Dan Quayle era conhecido por seu estilo conservador e participou de várias iniciativas educacionais e de defesa.

7. Ronald Reagan e George H.W. Bush (1981 - 1989)

Partido: Republicano

Principais feitos: Reagan é lembrado por suas políticas de corte de impostos, redução do Estado e postura firme contra a União Soviética. Bush, como vice, era um diplomata experiente e desempenhou papel importante na política externa.