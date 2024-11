Eleições nos EUA: Veja quais famosos apoiam Donald Trump

A quatro dia das eleições norte-americanas, várias celebridades declararam seu apoio para o candidato Donald Trump. Os cantores 50 Cent, Kanye West e o empresário Elon Musk integram a lista de famosos que irão votar no republicano.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) EUA: 7 dos 50 estados norte-americanos serão decisivos na eleição do próximo presidente]]

Kanye West

Desde o ano passado, o rapper tem declarado seu apoio ao candidato republicano. Em um vídeo que circula, gravado por um paparazzi, Ye enfatizou que o voto se mantém neste ano. "Claro [vou votar nele], é Trump o dia todo", afirmou.

50 Cent

No início do ano, 50 Cent fez uma publicação onde afirmou que o republicano será novamente presidente. O rapper também compartilhou, nas redes sociais, uma imagem do rosto de Trump estampando a capa de seu álbum "Get Rich or Die Trying", lançado em 2005.

Elon Musk

Este ano, o dono do X, antigo Twitter, anunciou oficialmente o apoio a Trump em julho. O posicionamento de Musk veio horas depois que o ex-presidente sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, na Pensilvânia.