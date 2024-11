Trump promete proteger as mulheres 'quer elas gostem ou não'

O ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, novamente se apresentou como um guardião das mulheres em um evento nesta quarta-feira em Green Bay, Wisconsin.

Depois de dizer que seus assessores o haviam aconselhado a não mencionar uma frase frequentemente usada para proteger as mulheres, o ex-presidente revelou à plateia que havia respondido de forma desafiadora: "Vou fazer isso, quer as mulheres gostem ou não. Vou protegê-las", acrescentando que defenderia as mulheres de imigrantes e de países estrangeiros agressivos.

A vice-presidente Kamala Harris respondeu, em uma postagem no X na noite de hoje, que "Donald Trump acha que ele deve tomar decisões sobre o que você faz com seu corpo. Quer você goste ou não". As pesquisas mostram uma grande diferença de gênero na corrida presidencial, com Trump obtendo o apoio maior entre os homens e Harris atraindo mais mulheres.