Veja em quais estados houve vitória de Trump e nos que Kamala venceu até agora

Em projeção da Associated Press (AP), na disputa presidencial dos Estados Unidos, o candidato republicano Donald Trump conquistou 178 delegados, enquanto Kamala Harris segue com 99. Até as 23h, segundo a projeção da AP, Trump foi o candidato eleito nos estados de Ohio, Texas, Wyoming, Dakota do Sul, Nebraska, Dakota do Norte, Lousianna, Arkansas, Alabama, Flórida, Indiana, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul, Tenneessee e Virgínia Ocidental, enquanto Harris venceu em Nova York, Illinois, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Massachussetts, Maryland, Rode Island e Vermont.

Apesar desta terça-feira representar um dia decisivo na disputa ao governo da maior potência mundial, os eleitores do país vinham participando do pleito desde o mês passado, tanto em votação antecipada presencial quanto pelos correios. Com o fechamento das urnas, a apuração começou na noite de hoje e os resultados começaram a ser divulgados conforme os estados foram avançando na contagem.

O sistema eleitoral dos Estados Unidos é notoriamente distinto do brasileiro. A responsabilidade pela organização do processo eleitoral é delegada a cada estado individualmente, o que pode fazer com que a totalização dos votos e o anúncio dos resultados finais variem de um local para outro.

Outro aspecto importante do sistema eleitoral norte-americano é que a vitória no voto popular não garante necessariamente a presidência. Nos Estados Unidos, o presidente é eleito por meio de um colégio eleitoral, no qual cada estado possui um número específico de delegados. Para conquistar a Casa Branca, um candidato precisa somar pelo menos 270 dos 538 delegados disponíveis no colégio eleitoral.

O que são os delegados?

Os delegados são representantes escolhidos para votar em nome de seus estados durante as convenções nacionais dos partidos políticos, onde são formalmente indicados os candidatos à presidência. No processo de primárias e caucuses, os eleitores de cada estado escolhem os delegados, que geralmente estão comprometidos a apoiar um candidato específico com base nos resultados dessas eleições estaduais. A quantidade de delegados que cada estado tem depende de sua população e da influência política, variando entre os partidos.

São estes delegados que vão oficializar o voto no presidenciável do seu partido, caso ele vença no Estado. Há a possibilidade de um delegado votar diferentemente do que o seu Estado definiu, apesar de serem raros esses casos. Eles são chamados de "eleitores infiéis" e essa postura é amparada pela Constituição Americana. Mas decisões recentes da Suprema Corte permitem que os Estados obriguem os votos conforme a escolha popular.