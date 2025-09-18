Capa Jornal Amazônia
Qual o santo do dia de hoje, 18 de setembro? Veja a oração de São José de Cupertino

São José de Cupertino, frade franciscano conhecido por seus êxtases místicos e levitações, é celebrado nesta quarta-feira (18/9) pela Igreja Católica

Hannah Franco
fonte

Cupertino também era conhecido como o “santo que voava”, o “frade voador” e o “irmão voador”, devido ao seu poder de levitação. (Ilustração)

No dia 18 de setembro, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São José de Cupertino, um frade franciscano italiano do século XVII que ficou conhecido por fenômenos místicos como levitações em momentos de êxtase espiritual. Considerado o padroeiro dos estudantes, aviadores, astronautas e pessoas com deficiência intelectual, São José é lembrado especialmente por sua humildade e sua vida marcada por fé intensa e simplicidade.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Conheça São Drogo, considerado padroeiro do café e das pessoas feias
Entenda a relação de São Drogo com a vida espiritual, a produção de café e as pessoas que sofrem preconceito devido à aparência

Oração do São Zacarias e Santa Isabel para abençoar a família
Zacarias e Isabel são os pais de São João Batista, o santo junino

Quem é o santo do dia de hoje, 18 de setembro?

O santo celebrado hoje, 18 de setembro, é São José de Cupertino. Ele é o padroeiro dos estudantes, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades nos estudos e provas escolares, por ter superado grandes obstáculos intelectuais durante sua formação para o sacerdócio.

Além disso, é também reconhecido como patrono da aviação e dos astronautas, por causa dos relatos de levitação que marcaram sua vida. Seu exemplo de fé inspira também pessoas com deficiência intelectual, sendo considerado intercessor especial para quem vive com essas condições.

Qual a oração de São José de Cupertino?

"Ó São José de Cupertino, que por um privilégio especial do Senhor, fostes favorecido com dons extraordinários, sobretudo o da intercessão eficaz nos exames, obtende-me, peço-vos, a graça de (fazer aqui o pedido).

Ajudai-me a ser aplicado nos estudos, a viver na humildade, a crescer em sabedoria e a confiar em Deus nas dificuldades.

Tu, que alcançastes as mais altas ciências, não pela via intelectual, mas sim pelas vias místicas, ajudai-nos nos nossos estudos e no desejo mais sincero de conhecer a Deus.

Ensinai-nos a descobrir em Jesus o caminho da sabedoria.

Amém."

Quem foram São José de Cupertino?

José Maria Desa, mais tarde conhecido como São José de Cupertino, nasceu em 17 de junho de 1603, na cidade de Cupertino, no sul da Itália. De origem muito humilde, veio ao mundo numa estrebaria, em meio à pobreza extrema, já que sua família havia perdido tudo após o envolvimento do pai em problemas financeiros. Desde pequeno, José enfrentou diversas dificuldades, inclusive uma doença grave que o afastou dos estudos por anos.

Ficou famoso por entrar em êxtase durante as orações e missas, chegando a levitar em diversas ocasiões, especialmente ao ouvir os nomes de Jesus e Maria. Esses fenômenos foram testemunhados por fiéis e até superiores religiosos, o que despertou atenção e vigilância da Igreja, que chegou a isolá-lo por precaução.

Apesar das dificuldades de aprendizado, São José de Cupertino conseguiu ser ordenado sacerdote em 1628, após passar milagrosamente por um exame que abordava exatamente o único tema que ele havia conseguido estudar. Por essa razão, ele passou a ser considerado um verdadeiro intercessor dos estudantes.

São José faleceu no dia 18 de setembro de 1663, aos 60 anos, e foi canonizado pelo Papa Clemente XIII em 1767.

