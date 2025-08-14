Putin elogia esforços "sinceros" dos EUA para encerrar conflito na Ucrânia
Putin e Trump se encontram nesta sexta-feira (15)
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta quinta-feira os esforços “sinceros” dos Estados Unidos para encerrar o conflito na Ucrânia, às vésperas da reunião de cúpula no Alasca com seu homólogo americano, Donald Trump.
“O governo dos Estados Unidos (…) está fazendo esforços bastante vigorosos e sinceros para encerrar as hostilidades, sair da crise e alcançar acordos que satisfaçam todas as partes envolvidas”, declarou Putin durante uma reunião sobre os preparativos do encontro, segundo o Kremlin.
