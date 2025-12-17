Capa Jornal Amazônia
Mundo

Putin adverte que Rússia procurará ampliar ganhos na Ucrânia se negociações de paz fracassarem

O líder da Rússia afirmou que "o exército russo tomou e está firmemente segurando a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de frente"

Estadão Conteúdo
fonte

Vladimir Putin (Foto: Instagram @russian_kremlin)

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou nesta quarta-feira, 17, que Moscou buscará expandir seus ganhos na Ucrânia se Kiev e seus aliados ocidentais rejeitarem as exigências do Kremlin nas negociações de paz.

Falando em uma reunião anual com altos oficiais militares, Putin disse que Moscou preferiria alcançar seus objetivos e "eliminar as causas raízes do conflito" por meios diplomáticos, mas acrescentou que "se o lado oposto e seus patronos estrangeiros se recusarem a engajar em um diálogo substantivo, a Rússia alcançará a libertação de suas terras históricas por meios militares".

Putin estava se referindo ao território ucraniano apreendido pela Rússia - ação amplamente condenada no Ocidente como uma violação da soberania da Ucrânia e um ato de agressão não provocado.

O líder da Rússia afirmou que "o exército russo tomou e está firmemente segurando a iniciativa estratégica ao longo de toda a linha de frente" e alertou que Moscou se moverá para expandir uma "zona de segurança de buffer" ao longo da fronteira..

"Nossas tropas são diferentes agora, estão endurecidas pela batalha e não há outro exército assim no mundo agora", disse ele.

Putin elogiou o crescente poder militar da Rússia e destacou particularmente a modernização de seu arsenal atômico, incluindo o novo míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik, capaz de transportar ogivas nucleares, que ele disse que entrará oficialmente em serviço de combate este mês. A Rússia testou pela primeira vez uma versão armada convencionalmente do Oreshnik para atacar uma fábrica ucraniana em novembro de 2024, e Putin se gabou de que é impossível interceptá-lo.

Ao mesmo tempo, ele rejeitou as declarações de autoridades europeias sobre os supostos planos de Moscou de atacar nações europeias como "mentiras e puro absurdo... impulsionados por interesses políticos pessoais ou de grupo de curto prazo, não pelos interesses de seus povos".

*Com informações da Associated Press.

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

NEGOCIAÇÃO

PAZ

FRACASSO
