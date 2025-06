Prótese de silicone salva mulher esfaqueada 22 vezes; entenda a história

Uma mulher de 30 anos sobreviveu após ser esfaqueada 22 vezes por um homem na China. De acordo com médicos que atenderam a vítima, os implantes de silicone nos seios foram decisivos para que ela permanecesse viva, já que absorveram a maior parte dos golpes.

O caso aconteceu em 22 de maio, na cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, mas só foi divulgado agora pela imprensa local. A mulher, identificada apenas como Ma, foi abordada pelo agressor enquanto estacionava no shopping MixC. Armado com uma faca, o homem a obrigou a deixar o local e seguir com ele de carro até o condado de Tongxiang.

VEJA MAIS

Durante o trajeto, o agressor continuou ameaçando a vítima e exigiu que ela pedisse dinheiro a amigos, após checar o saldo da conta bancária. Em um momento de descuido, Ma conseguiu enviar uma mensagem de socorro ao namorado, que rastreou sua localização e acionou a polícia.

Antes da chegada dos agentes, o homem esfaqueou Ma diversas vezes e, em seguida, tirou a própria vida com um golpe no peito.

A vítima foi levada às pressas para o hospital, onde médicos descobriram que, embora tivesse sido esfaqueada 22 vezes, apenas um golpe de faca havia perfurado seu torso. A equipe médica confirmou posteriormente que os implantes mamários de Ma haviam absorvido a maior parte do impacto.