Suspeito de ferir a prima com terçado é preso pela PM em Bagre, no Marajó

Um homem suspeito de atingir a prima com um terçado foi preso pela Polícia Militar no município de Bagre, no Marajó. O caso ocorreu na quarta-feira (18), quando os agentes foram acionados para verificar uma briga entre familiares. Durante a ação, uma mulher foi detida e um adolescente apreendido por desacato e agressão contra os policiais.

Conforme as informações da PM, os policiais foram informados por moradores sobre uma confusão entre parentes. A equipe foi ao endereço e encontrou a vítima, que havia sido atingida por um terçado no braço direito e teve parte de um dedo decepado. A vítima foi socorrida e levada ao hospital e relatou que um primo seria o autor da agressão.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito foi localizado na casa onde mora. Ao ser abordado, teria tentado resistir à prisão. Durante a tentativa de encaminhar o suspeito para a delegacia, os parentes do suspeito agrediram os policiais com objetos e pedaços de madeira, resultando em ferimentos no dedo da mão de um militar. Na situação, conforme os policiais, foi preciso o uso de gás de pimenta e um disparo para o chão. Uma mulher foi detida e um adolescente foi apreendido.

O acusado de agredir a prima também apresentava ferimentos na cabeça, causados pela vítima no momento da briga. Ele, juntamente com os outros envolvidos, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Bagre para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.