Professora salva aluno que se engasgou com uma tampa de garrafa; vídeo

Uma professora de matemática salvou um aluno que se engasgou com a tampa de uma garrafa, dentro de uma sala de aula na East Orange Community Charter School, em Nova Jersey (EUA), na tarde de terça-feira (12). As informações são do Uol.

VEJA MAIS

Robert Stonaker, de 9 anos, tentava abrir uma garrafa com a boca, quando a tampa entrou na garganta dele e impediu a passagem de ar. Logo em seguida, o menino vai até a professora, JaNiece Jenkins. Como estava impossibilitado de falar, ele apontava para a própria garganta.

Ao perceber que o aluno estava sufocando, a professora faz a manobra de Heimlich no menino, colocando os braços no tórax dele e pressionando o punho para cima até que o objeto fosse expelido.

Em uma entrevista à emissora norte-americana News12, Jenkins afirmou que não teve muito tempo para pensar. "Eu não raciocinei muito. Eu só pensei 'ele precisa da minha ajuda'", afirmou.

"Eu comecei a apontar para a minha garganta e ela percebeu. Eu não conseguia falar. Se eu conseguisse falar, eu teria dito. Não teria apontado para minha garganta", disse o menino.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)