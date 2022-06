Professora aposentada compra bilhete de R$ 60 e ganha casa no valor de R$ 22 milhões; vídeo

A professora aposentada Susan Havenhand (71), moradora da cidade de Somerset, no sudoeste da Inglaterra, entrou em uma campanha apostando 10 libras (R$ 60) e conquistou uma mansão de mil metros quadrados, em Cotswolds, vilarejo localizado a cerca de 140 km de Londres. A ganhadora disse que ficou atordoada e não acreditou na notícia, precisando ser convencida pela família de que realmente havia conquistado o tão sonhado prêmio.

VEJA MAIS

“Quando recebemos a ligação que dizia que havíamos vencido, meu marido estava convencido de que era um golpe. Pensamos que as pessoas nunca realmente ganham essas coisas. Ainda parece que estamos sonhando, continuamos esperando para acordar”, revela Susan.

A professora de 71 anos sempre foi uma fiel apoiadora da causa animal e resolveu comprar a rifa por meio da empresa “Omaze”, uma plataforma que trabalha com sorteio de imóveis e viagens com o intuito de arrecadar fundos para ajudar instituições e causas. Essa competição pela mansão arrecadou 1 milhão de libras (R$ 6 milhões) para uma instituição da causa animal.

Quando a equipe de filmagem da Omaze tentou contato indo à casa da vencedora, descobriram que ela estava de férias na França e a visita à mansão foi realizada junto da família da senhora. “Quando falei com nossa filha que estava em casa com toda a equipe de filmagem, finalmente percebi que isso é realmente genuíno”, relata a professora. Assista:

“Trabalhamos em educação por 80 anos combinados, então isso vai realmente nos ajudar a aproveitar nossa aposentadoria”, declarou a britânica.

Além da mansão, Susan e a família ganharam 50 mil libras (R$ 313 mil) para ajudá-los com a mudança para a casa nova. A empresa disse que ela fica livre para decidir se irá morar, alugar ou vender a propriedade. Entretanto Susan parece muito animada com a ideia de aproveitar as maravilhas da residência ao lado da família.

“Temos 10 lindos netos que vão adorar esta casa – todos eles adoram tênis também, então vamos sediar nosso próprio campeonato de Wimbledon neste verão.”, disse Susan.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)