Mulher ganha na loteria após estranho prever conquista em fila; prêmio é de R$20 milhões

Já pensou estar em posto de gasolina e receber de um estranho a indicação para comprar um bilhete de loteria? A situação até parece coisa de filme, mas aconteceu com uma mulher nos Estados Unidos (EUA). A moça pagou por uma aposta de 30 dólares - cerca de R$ 147, e levou para casa 4 milhões de dólares o equivalente a R$ 19,6 milhões.

A situação aconteceu em Michigan, enquanto a mulher estava na fila para pagar pelo abastecimento do carro. Foi abordada por um homem que previu que ela iria ficar milionária. Indicou o bilhete da Ultimate Millions e disse até o valor que ela iria conquistar. No veículo, a mulher e o marido conferiram o bilhete e perceberam que ganharam exatamente o que havia sido previsto pelo estranho.

O casal, que preferiu ficar no anônimato, foi para casa para conferir o bilhete com mais calma e ficaram surpresos com o resultado. Na agência da loteria, o casal retirou o prêmio único menor - cerca de 2,5 milhões de dólares ou R$ 12,25 milhões - em vez do valor total, que seria pago em 30 parcelas anuais de mesmo valor.