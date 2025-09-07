Primeiro-ministro japonês anuncia que irá renunciar ao cargo após derrota em eleições

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, anunciou na tarde deste domingo, 7 (horário local), que irá renunciar ao cargo. A decisão foi tomada após crescentes pedidos de seu partido para que ele assumisse a responsabilidade pela derrota histórica nas eleições parlamentares de julho. Naquele mês, Ishiba negou renunciaria ao cargo após o governo perder a maioria na Casa.

Ishiba, que assumiu o cargo em outubro, resistiu por mais de um mês às exigências de oponentes, em sua maioria de direita, dentro de seu próprio partido.

A renúncia ocorre um dia antes de seu Partido Liberal Democrático decidir se realizará uma eleição antecipada para a liderança - o que, se aprovada, seria praticamente uma moção de censura contra ele.

Ishiba disse que iniciaria um processo para realizar uma votação da liderança do partido para escolher seu substituto.

Com a renúncia de Ishiba, espera-se que o LDP defina uma data para a eleição presidencial do partido, que provavelmente será realizada no início de outubro.

Os possíveis candidatos incluem o ministro Shinjiro Koizumi (da Agricultura), bem como a ex-ministra da Segurança Econômica ultraconservadora Sanae Takaichi, o secretário-chefe do Gabinete Yoshimasa Hayashi, um moderado e protegido do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida.

Sem maioria nas duas casas, o próximo líder do LDP terá que trabalhar com os principais partidos da oposição para aprovar projetos de lei, dizem os especialistas, ou então enfrentar riscos constantes de moções de censura. Os partidos da oposição, no entanto, estão muito fragmentados para formar uma grande coalizão capaz de derrubar o governo.

(Com agências internacionais)