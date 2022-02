Presidente da Ucrânia, Zelensky vai soltar presos que estiveram dispostos a lutar contra a Rússia

Entrando no quinto dia de guerra contra a Rússia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky vai soltar prisioneiros com experiência militar que estiverem dispostos a se unir à luta contra o país vizinho. Autoridades ucranianas afirmam que o conflito já causou a morte de 352 civis, entre eles 14 crianças. Do lado russo, Zelensky diz que 4.500 mil soldados morreram. As informações são do G1 Mundo.

A decisão de soltar presos que estiverem dispostos a lutar foi anunciada nesta segunda-feira (28). No começo da invasão, o ministro de Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, já havia dito que qualquer um que consegue segurar uma arma pode se unir às forças de defesa territorial.