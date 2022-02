Google desativa ferramentas do Maps como medida de segurança na Ucrânia

O Google confirmou, neste domingo (27), que desativou temporariamente na Ucrânia algumas ferramentas do Google Maps que fornecem informações ao vivo sobre as condições do trânsito e a movimentação de diferentes lugares. A empresa disse que tomou medidas para a segurança das comunidades locais no país, após consultar fontes, incluindo autoridades regionais. As informações são da CNN Brasil.

Ainda neste domingo, o comissário de Mercado Interno da União Europeia (UE), Thierry Breton, fez uma videochamada com o presidente-executivo da Alphabet (controladora do Google), Sundar Pichai, e a CEO do YouTube, Susan Wojcicki para pedir que eles façam mais para acabar com a desinformação após a invasão da Ucrânia pela Rússia, disse um funcionário da Comissão Europeia.