As próximas 24 horas serão decisivas para a ocupação de Kiev, diz presidente da Ucrânia

A Guerra na Ucrânia entrou nesta segunda-feira (28) em seu quinto dia. De acordo com as autoridades ucranianas, o número total de civis mortos até agora é de 352, entre eles 14 crianças. Veículos de imprensa locais informam que o presidente Volodymyr Zelensky conversou com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e teria dito que as próximas 24 horas serão decisivas para a ocupação de Kiev. As informações são do G1.

