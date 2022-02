Cerca de 100 brasileiros ainda estão na Ucrânia, diz Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou, neste domingo (27), que cerca de 100 brasileiros registrados na lista da embaixada em Kiev, capital da Ucrânia, ainda constam como presentes no território do país, enquanto cerca de 80 conseguiram se transportar para países fronteiriços. As informações são da CNN Brasil.

Segundo o Itamaraty, a embaixada brasileira segue “prestando assistência consular a todos os nacionais brasileiros que ainda estejam no país”. O Plano de Contingência do ministério prevê a possibilidade de resgate “quando as condições permitirem”.

Até o momento, os principais países de destino dos brasileiros que saíram da Ucrânia são a Polônia e Romênia.