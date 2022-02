Mais de 350 civis ucranianos já foram mortos, diz Ministério da Defesa do País

O Ministério do Interior da Ucrânia informou, neste domingo (27), que 352 civis ucranianos já foram mortos durante a invasão da Rússia ao país vizinho, incluindo 14 crianças, disse à agência de notícias Associated Press (AP). As informações são do G1.

Segundo o ministério, cerca de 1.684 pessoas, incluindo 116 crianças, ficaram feridas durante a invasão iniciada na quinta-feira (24). O ministério não fornece informações sobre baixas entre as forças armadas da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, alegou que suas tropas estão atacando apenas instalações militares ucranianas e diz que a população civil da Ucrânia não está em perigo.

A Rússia também não divulgou nenhuma informação sobre baixas entre suas tropas. O Ministério da Defesa russo reconheceu neste domingo, 27, apenas que soldados russos foram mortos e feridos, sem fornecer números.