Preenchimento facial dá errado e médica fica com buraco no rosto

Em seu aniversário de 40 anos, a médica Gina Anderson resolveu se presentear com um procedimento estético nas bochechas para "ficar com a aparência melhor". Um colega sugeriu que ela fizesse preenchimento facial. No entanto, após a intervenção, ela teve uma reação que deixou um buraco em seu rosto. As informações são do jornal Extra.

Após aparecer um granuloma gigante — uma área de inflamação — sob o olho direito, foi descoberto que Gina recebeu uma injeção de silicone no lugar da substância adequada para o preenchimento.

A troca dos produtos deixou a médica com um enorme inchaço no rosto, que acabou como um buraco em sua bochecha. Gina recorreu aos médicos do programa de TV "Botched", Paul Nassif e Terry Dubrow, que “consertam” procedimentos estéticos malsucedidos.

Após as cirurgias, Gina ficou com o rosto deformado (Reprodução / E!)

A mulher precisou passar por sete cirurgias para reverter o quadro. Entre os procedimentos de reparo, o granuloma voltou. Agora, já sem o inchaço, mas ainda com as cicatrizes, a médica disse estar aliviada e satisfeita com o resultado.