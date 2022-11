Policiais resgatam criança e mulher que caíram em lago congelado; vídeo

Policiais dos Estados Unidos resgataram, na última quarta-feira (23), um menino de nove anos e uma mulher, após ambos caírem em um lago congelado, localizado na cidade de Aurora, em Illinois. A ação foi filmada por câmeras acopladas no uniforme dos profissionais.

VEJA MAIS

Segundo informações do canal ABC, a criança havia caído no lago após tentar recuperar uma bola de futebol. Uma mulher que viu a cena tentou salvar o garoto, mas, o gelo rompeu e os dois mergulharam na água congelada.

As imagens capturadas pelas câmeras de corpo mostram o momento do resgate. Dois policiais entram na água e rapidamente resgatam a mulher e a criança, enquanto outros profissionais puxam todos com o auxílio de uma corda. Veja o vídeo:

Todos os envolvidos tiveram apenas ferimentos leves

O garoto foi levado para um hospital local com ferimentos leves. O policial Andrew Soderlund explicou o que passou pela sua cabeça na hora do resgate: “Eu decidi que iria apenas amarrar uma corda ao redor do meu corpo e segurá-los, assim meus colegas poderiam nos puxar de volta”.

A mãe do menino agradeceu a ação dos policiais, que salvaram seu filho: “Eu achei que meu filho não estaria aqui para participar da Ação de Graças”, disse ela. A mulher também fez questão de agradecer a um homem que estava com seu filho no local e ligou para o resgate imediatamente.

Os policiais também sofreram ferimentos leves. Todos os envolvidos no acidente foram liberados do hospital. Além de salvar o garoto, os profissionais também lhe compraram uma nova bola.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)