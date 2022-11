Menina de 4 anos com leucemia emociona ao pedir para voltar a ter cabelo em carta para o Papai Noel

Diagnosticada com câncer em janeiro deste ano, a escocesa Macy, de 4 anos, emocionou a equipe médica do Royal Hospital for Children and Young People, em Edimburgo, ao pedir para ter seu cabelo de volta uma carta para o Papai Noel.

Faltando um pouco mais de um mês para o Natal, a pequena escreveu uma carta para o bom velhinho manifestando o desejo de se curar da doença, ganhar uma escova, bobbies, e ter o cabelo grande igual ao da sua mãe.

Segundo Gillian, mãe de Macy, a menina sofre muito com os sintomas da leucemia, mas o que mais a abalou foi a queda dos cabelos. "Devido ao tratamento quimioterápico de Macy, ela perdeu seu lindo cabelo loiro. Seu desejo este ano é que seu cabelo volte a crescer o suficiente para que ela possa prendê-lo em um rabo de cavalo igual ao meu", disse ela para o jornal britânico Daily Record.

Macy, de 4 anos, foi diagnosticada com leucemia em janeiro de 2022. (Foto: Reprodução/ECHC)

Gillian decidiu divulgar a carta nas redes sociais e a repercussão chegou até a direção do Hospital Infantil de Caridade de Edimburgo (ECHC, na sigla em inglês), que compartilhou o pedido de Macy na sua campanha anual de Cartas Redirecionadas para o Papai Noel.

O projeto de caridade pede que as pessoas façam doações para dar assistência a famílias que enfrentam graves doenças e que passarão o Natal no hospital. A campanha tem animado Macy. "Isso realmente tornou nossa jornada hospitalar um pouco mais fácil e somos muito gratos a todos os que estiveram ao nosso lado durante os momentos mais difíceis", detalhou a mãe.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)