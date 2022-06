Pesquisa aponta que uso de vibrador pode ser prescrito por médicos; entenda

A organização acadêmica americana de saúde Cedar-Sinai Medical Center apontou em estudo que o uso de vibradores pode trazer benefícios à saúde, como reforço do assoalho pélvico, diminuindo a incontinência urinária. A pesquisa destaca que a prescrição médica do acessório pode ser feita por profissionais em geral e especialistas em medicina pélvica feminina e cirurgia reconstrutiva.

Para chegar nessa conclusão, foram analisados 558 artigos voltados ao tema. Além do benefício destacado pelos pesquisadores, o uso desse sexy toy pode aliviar dores, diminuir o estresse, melhorar o sistema imunológico e até auxiliar na diminuição de quadros depressivos.

VEJA MAIS

Apesar do tabu envolvendo o assunto, os vibradores também podem fazer parte do autoconhecimento, como descobrir os pontos erógenos do corpo. Em períodos de menopausa e puerpério, pode ser usado para aumentar a libido. Esses acessórios não existem somente para as mulheres. Há também masturbador masculino com os mesmos fins.

Confira formas de usar um vibrador

Clitóris

A região é hipersensível, mas pode ser usado um vibrador nesta área de prazer para estimulá-lo. É recomendável com uma vibração de menor intensidade.

Vagina

O mais comum é que seja usado como a penetração convencional, estimulando a lubrificação vaginal, fluxo sanguíneo e zonas erógenas internas da vagina.

VEJA MAIS

Períneo

Essa região fica entre a vagina e o ânus. Utilizar o vibrador nesta área pode ser uma boa opção para quem deseja tentar a penetração anal.

Ânus

Se você estiver com insegurança na hora da penetração anal, um vibrador pode proporcionar essa experiência, mas cuidado, nem todos esses acessórios foram feitos para essa área. Com informações do portal Universa.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)