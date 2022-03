Mulher fica com vibrador preso na vagina e é internada em estado grave; entenda

Uma oficial do exército contou nas redes sociais a péssima experiência que teve ao utilizar um vibrador. A mulher desmaiou, teve que ser hospitalizada e quase morreu após o objeto sexual ficar preso em sua vagina. Ela relatou que decidiu comprar o acessório de estimulação clitoriana para melhorar a sua relação íntima com o próprio corpo.

A oficial conta que estava satisfeita com o objeto sexual e decidiu experimentar outras velocidades, além de tentar inseri-lo na vagina.

"O brinquedo tem 10 configurações diferentes. Então um dia eu decidi experimentar todas as suas funções rapidamente. Eu aumentei a velocidade para o nível seis, que é uma vibração diferente com pequenas sucções", descreveu

Ela entrou em pânico quando o vibrador começou a machucar e não conseguiu retirá-lo de seu corpo. "Estava eufórica com aquele brinquedo, mas de repente percebo que não consigo tirá-lo de mim. Tentei puxá-lo e não saía de jeito nenhum, a ventosa não estava se movendo. Eu não consegui me levantar porque meu corpo está tão fraco e acabei no chão. Foi assim que desmaiei. Aquilo quase me matou", disse.

Quando recuperou a consciência, a militar já estava em uma cama de hospital. Após o incidente, ela reforçou o pedido dos fabricantes para que os usuários se atentem aos usos específicos de cada vibrador e que chequem se o seu é feito para estimulação clitoriana ou para ser inserido na vagina.