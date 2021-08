VÍDEO: Lutadora provoca adversária com vibrador em encarada do MMA

O momento da “encarada” antes de uma luta geralmente é cercado de polêmicas e provocações. É, no MMA, a lutadora Ewa Brodnicka atingiu outro patamar ao usar um vibrador para provocar a adversária, Aniela Bogusz. As informações são do Metrópoles.

(Reprodução: Metrópoles)

Tudo aconteceu quando as lutadoras foram autorizadas a se aproximarem para fazer o momento da encarada. No entanto, Brodnicka, que estava com as mãos atrás das costas, estica o braço e coloca o objeto bem perto da boca de Bogusz. A lutadora, que também é uma influenciadora conhecida por abordar assuntos eróticos, ficou revoltada, pegou o vibrador e arremessou em Brodnicka. Depois, partiu para cima da adversária e precisou ser contida. Veja:

Porém, a provocação virou contra Brodnickae. No momento da luta, a atleta perdeu no terceiro round após ser dominada no chão por Bogusz.