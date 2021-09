Conheça os seis vibradores mais caros do mundo

A crescente busca por brinquedos e produtos eróticos já não é uma novidade para aqueles que estão inseridos no mercado. Com a pandemia e o isolamento social, o aumento da vendas desses utensílios chegou a crescer 76%, gerando até dificuldade dos produtores em suprir a demanda. Apesar da vasta variedade, os vibradores continuam sendo os preferidos entre homens e mulheres ao redor do mundo.

Em comemoração ao dia do sexo, a Forbes divulgou uma pesquisa especial com os seis vibradores mais caros do mercado. A linha luxuosa garante valores em torno do R$ 12.500, o mais barato, chegando até R$ 9,3 milhões, o mais caro. Confira a lista:

6. Jimmyjane Little Platinum Eternity

Preço: cerca de R$ 12.500

O mais barato da lista é feito de platina e possui 28 diamantes nos seus 13 centímetros de comprimento. De acordo com as informações, ele promete ser um dos mais silenciosos do mercado e resiste a variações de temperatura, além de ser à prova d'água.

5. Olga, Lelo

Preço: R$ 19.179

O quinto lugar já ganhou até prêmios internacionais por seu design, feito com ouro de 24 quilates e duas extremidades diferentes: ponta curva para a estimulação do ponto G e uma plana para o clitóris. Ele é produzido sob demanda e demora até 30 dias para ficar pronto.

4. Inez, Lelo

Preço: R$ 83.179

O "massegeador mais exclusivo do mundo" possui oito modos de vibração e pulsação, é banhado a ouro de 24 quilates ou aço inoxidável. Celebridades com Beyoncé e Gwyneth Paltrow são adeptas do produto.

3. Nell Pleasure Seed, Coco de Mer

Preço: mais de R$ 85.500

O luxuoso vibrador é revestido com placa de ouro de 18 quilates, com duas pontas e cinco padrões de vibração em níveis personalizados de intensidade.

2. Jin’long, Colin Burn

Preço: mais de R$ 3,35 milhões

O segundo mais caro do mercado é banhado a ouro de 24 quilates e diamantes, mistura um formato fálico com um totem de dragão no seu comprimento.

1. Pearl Royale, Colin Burn

Preço: aproximadamente R$ 9,3 milhões

O topo da lista fica com um dildo de platina pura e mais de 2.000 diamantes brancos e rosas raros, totalizando 70 quilates de pedras preciosas.