Anitta afirma que mulheres não precisam de homens: 'Temos vibradores'

Em entrevista à revista "Nylon", Anitta destacou o poder feminino. "Garotas não precisam de homens para nada. Temos vibradores, temos amigos. Temos amigos gays, o que é muito melhor do que qualquer outro f*dido marido. Confie em mim", disparou a artista. Nas faixas de seu novo álbum, "Versions of me", a cantora reforça o discurso da força feminina.

A cantora também falou sobre autoestima para a publicação norte-americana, relembrando o burburinho gerado ao mostrar as celulites no clipe de "Vai, Malandra", em 2017. "Algumas mulheres vieram até mim para falar: 'Agora, me sinto confiante para ir à praia porque você é um símbolo sexual, está cheia de celulite e não se importa. Eu também não deveria me importar'", conta.