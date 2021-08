Atriz de 'Malhação' diz preferir receber como presente vibrador ao invés de joia: 'Dão mais prazer'

A atriz Ana Paula Tabalipa, de 42 anos, que integrou o elenco da primeira geração de “Malhação”, revela ainda sofrer preconceito das pessoas por ser mãe de quatro filhos — Lui, de 20 anos, Pedro, 17, Tom, 16, e Mia, 6 —, cada um de um pai diferente. As informações são do jornal O Globo.

VEJA MAIS

Durante a entrevista ao portal, a apresentadora do canal Lifetime contou que não costuma ficar mais de um ano casada e, sempre acaba se separando do companheiro. O motivo? Ana Paula não aceita ter que assumir a “maternidade” sozinha sem dividir as tarefas com o pai da criança.

LEIA MAIS

“Se fosse o contrário, o cara é o bom, o f. Também já escutei: 'Agora, chega, né?' Agora chega o quê? Eu que pago as minhas contas. Sempre quis ter muitos filhos e adoro ficar grávida! Na primeira gestação, eu era nova, tinha 21 anos. Fui muito criticada, me senti sozinha, perdi amigos. Minha filha vai saber que existe banco de esperma. Não precisa ter filho com qualquer um, pode ter sozinha”, afirmou.

Ela não pensa em se casar novamente por causa dos filhos, porém, ainda nutre o desejo de terminar a vida ao lado de alguém. “Gostaria de terminar a vida com um companheiro ou companheira, não no sentido de transar com ela. Porque para isso eu tenho uma gaveta de vibradores. Entre joia e vibrador, prefiro vibrador que me dá mais prazer”, finalizou.