Mulher passa por cirurgia após ficar com vibrador de 20 cm preso no reto

Uma norte-americana que mora em Alabama, nos EUA, e diz ter ficado viciada em masturbação desde que terminou com o namorado, há três anos, contou ao programa “Stuck”, do canal britânico Quest Red, uma história que deixou os telespectadores impressionadores: ela foi levada ao hospital e precisou passar por uma cirurgia após ficar com um vibrador de 20 centímetros preso no reto. As informações são do Hugo Gloss.

Brittany encomendou o vibrador azul, com formato de esferas, pela internet, e afirma que ficou empolgada quando o pedido chegou. “Muito óleo, muita animação”, disse a mulher, contando ainda que adicionou bastante lubrificante.

Objeto foi encomendado pela internet (Reprodução / Via Hugo Gloss) Objeto foi encomendado pela internet (Reprodução / Via Hugo Gloss)

Porém, o produto “entrou com muita facilidade” e ela acabou soltando dentro do reto.

“Achei que conseguiria deslizar pra fora, mas não aconteceu”, revela.

Segundo a norte-americana, era possível sentir a vibração nas costas. “Entrei em pânico por uns 20 minutos. Eu nunca imaginei que minha bunda era tipo um aspirador”, conta.

O médico que a atendeu disse ter ficado bastante surpreso com o caso, mas explicou como o acidente aconteceu. “O reto é projetado para manter as fezes fora da região do ânus. Se alguém colocar algo mais além dessa parte, será sugado em direção ao intestino”, revela.