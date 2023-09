Passa de 5 mil o número de mortos no Líbia após tempestade e rompimento de barragens

A tempestade Daniel que atingiu a Líbia no domingo (10), provocando enchentes e rompimento de barragens, matou 5,3 mil pessoas. Aproximadamente 10 mil pessoas ainda estão desaparecidas. A cidade de Derna, que possui 100 mil habitantes e fica na costa leste do país, foi a mais afetada, com uma onda de lama e destruição provocada pelo rompimento de barragens. Bairros inteiros da cidade desapareceram.

VEJA MAIS

Corpos das vítimas começaram a aparecer em diversos locais, como nas ruas, em vales e em cima de prédios. Hospitais ficaram lotados. A tragédia expôs a fragilidade de infraestrutura e a crise que divide o país, com grupos diferentes controlando governos paralelos. No País, há conflitos entre informações oficiais e sobrecarga nos serviços públicos.

Medicane

Por suas características, o fenômeno que atingiu a Líbia é conhecido como "medicane", um furacão do Mediterrâneo. Conhecido também como um 'sistema de tempestades', o “medicane” começou na Grécia, onde deixou pelo menos 15 mortos, e passou por Turquia e Bulgária, antes de chegar ao seu pico na Líbia, com ventos fortes de 70 a 80 km/h.

Segunda maior cidade da Líbia, Benghazi, e outras regiões também foram atingidas pela tempestade.