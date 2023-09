Líbia recupera mil corpos e busca 10 mil desaparecidos após tempestade

A tempestade mediterrânea Daniel, que atingiu a Líbia no domingo (10), deixou um rastro de destruição em várias localidades, principalmente nas de Benghazi, Sousse, Al Bayda, Al-Marj e Derna, que registrou o rompimento de duas barragens. Somente em Derna, que fica no leste da Líbia, mais de mil corpos foram recuperados, segundo Hichem Chkiouat, ministro da Aviação Civil e integrante do Comitê de Emergência criado após as enchentes.

Para o governo, o número de mortos pode passar de 2,5 mil, à medida que o número de desaparecidos aumenta – atualmente, 10 mil pessoas estão desaparecida, informou um representante da Crescente Vermelha, equivalente à Cruz Vermelha nos países de maioria islâmica.

Vista de veículos destruídos e edifícios danificados na cidade oriental de Derna (Assessoria de Imprensa do Primeiro Ministro da Líbia / AFP)

“Não estou exagerando quando digo que 25% da cidade desapareceu. Muitos, muitos edifícios desabaram (...) Os corpos estão por toda parte - na água, nos vales, sob os edifícios", disse Chkiouat.

Após a tragédia, a Líbia pediu ajuda internacional. Países como os Estados Unidos e a Turquia enviaram aviões com suprimentos para o país africano.