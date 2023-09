Após inundações, autoridades estimam 2 mil mortes na Líbia; vídeo

Após inundações por fortes chuvas, autoridades da Líbia estimam um número de até 2 mil mortos no país. A cidade portuária de Derna é a mais afetada. Barragens entraram em colapso e castigam a região. Nesta segunda-feira (11), informações preliminares do chefe do governo oriental, Osama Hamad, relatou que o número de mortos em Derna era de 150, mas poderia chegar a 250.

Além do desastre ambiental, a Lúbia vive uma crise política que pode afetar ainda mais a população e a própria comunicação. Com diferentes governos no leste e no oeste, desde 2011, o país tem dificuldade de obtenção de dados precisos na região. O porta-voz do Exército Nacional da Líbia (LNA), Ahmed Mismari, que controla o leste do país, relatou durante uma coletiva de imprensa televisiva que o desastre aconteceu após o colapso das barragens acima de Derna, o que levou à "varredura de bairros inteiros com seus moradores sendo arrastados para o mar". Ele estima que o número de desaparecidos esteja entre 5 e 6 mil.

Bairros inteiros de Derna foram dizimados pelas águas, juntamente com os moradores, estrada e edificação. Em resposta, o parlamento da Líbia, com sede no leste, declarou três dias de luto, enquanto Abdulhamid al-Dbeibah, primeiro-ministro do governo interino de Trípoli, também anunciou um luto de três dias em todas as cidades afetadas, classificando-as como "áreas de desastre".