Número de mortos após terremoto no Marrocos se aproxima de 2.500

Novo balanço divulgado nesta segunda-feira (11) pelo Ministério do Interior do Marrocos contabiliza 2.497 mortes após o forte terremoto que atingiu o país na semana passada. Há ainda centenas de pessoas desaparecidas e 2.476 feridos.

Com uma magnitude de 6,8, segundo os serviços geológicos norte-americanos, e de 7, segundo o centro marroquino de pesquisa científica e técnica, este foi um dos terremos mais destrutivos no mundo nos últimos anos e atingiu os arredores de Marraquexe, região muito habitada, na noite de sexta-feira (8). Moradores locais relatam que tremores secundários ainda estão sendo registrados.

Os trabalhos de buscas por desaparecidos contam com o apoio de membros de equipes do Marrocos e de outros países, incluindo Reino Unido, Espanha, Emirados Árabes e Catar, que enviaram militares e equipamentos avançados de buscas, como microcâmeras para vistoriar escombros. As ações têm se concentrado principalmente na província de Al Haouz, o epicentro do terremoto.