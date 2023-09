Governo do Marrocos diz que mortos em terremoto já ultrapassam dois mil

A tragédia causada pelo terremoto que abalou o Marrocos na sexta-feira (9) continua a se desdobrar, com informações preocupantes vindas do governo local. De acordo com a TV estatal marroquina, em um comunicado do Ministério do Interior divulgado na noite deste sábado (9), o número de vítimas fatais já atingiu a marca de 2.012 pessoas. Além disso, a contagem dos feridos também cresceu expressivamente, totalizando 2.059, dos quais 1.404 se encontram em estado crítico.

O terremoto, de magnitude de 6,8 na escala Richter, originou-se nas montanhas do Alto Atlas, na sexta-feira (8). Este evento sísmico é o mais poderoso a atingir a região em pelo menos 120 anos, de acordo com informações fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A magnitude de 6,8 na escala Richter é categorizada como "forte" pelo órgão especializado, indicando a extensão do impacto devastador desse fenômeno natural.

O epicentro do tremor, situado a uma profundidade de 18 quilômetros, fica a aproximadamente 70 quilômetros do centro turístico e econômico de Marrakech. O abalo sísmico deixou um rastro de destruição nas cidades próximas.

O terremoto ocorreu pouco depois das 23h da sexta-feira, horário local (19h em Brasília), e atingiou a região com força devastadora. O epicentro do sismo se encontrava a uma profundidade de 18,5 quilômetros, situado cerca de 72 quilômetros a nordeste de Marrakech, ocorrendo pouco depois das 23h, horário local (19h de Brasília). A população local agora enfrenta o desafio de lidar com as consequências dessa tragédia.