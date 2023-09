Terremoto no Marrocos: sem camisa, homem sai às ruas com PlayStation nas mãos

Em meio à tragédia causada pelo terremoto no Marrocos, na noite de sexta-feira (8), uma imagem inusitada viralizou nas redes sociais: um homem, sem camisa, com um PS5 nas mãos, no meio de uma rua de Marrakech. Aparentemente, ele se assustou com os tremores e saiu correndo de casa, mas sem deixar para trás o console. As informações são do site Meu PlayStation.

Ele não foi identificado, mas obviamente os comentários, principalmente no X, trataram de diversos pontos sobre a cena: o instinto de tentar salvar alguma propriedade querida nesse tipo de situação e a probabilidade de ele estar jogando na hora do que aconteceu, por exemplo. Sem contar, claro, o enorme número de pessoas dizendo que faria o mesmo.

De acordo com balanço divulgado recentemente pelo Ministério do Interior marroquino, a imagem que mais ficará não será a demonstração de amor do gamer, ainda segundo a publicação. É que ná passa de mil o número de pessoas que perderam suas vidas, além de mais de 1200 feridos nesta madrugada.

O terremoto aconteceu por cerca de 15 segundos, a uma profundidade de 18,5 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um terço das regiões do país pode ter sido afetado, e os números de fatalidades e danos ainda podem aumentar.

VEJA TAMBÉM:

Marrocos tem público crescente no PS5

Muito próximo de Espanha e Portugal, e destino turístico de europeus e viajantes de todo o mundo, Marrocos tem um mercado de videogames que vem crescendo, segundo dados do Statista. Atualmente, cerca de 41% da população joga, e a expectativa é de que o número vá para 44% até 2027.

A previsão é de que haja um crescimento anual de 9,75% pelos próximos quatro anos, resultando em um volume de mercado projetado de US$ 322 milhões no período – onde o número de usuários de videogames, como o PS5, deve chegar a 17,5 milhões, dos mais de 37 milhões de habitantes.