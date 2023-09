Antes e Depois: confira os impactos das enchentes na Líbia; vídeo

Cerca de 10 mil pessoas continuam desaparececidas em Derna, na Líbia, após as enchentes oriundas de uma tempestade. Os estragos são evidentes: prédios destruídos, carros virados de cabeça para baixo e uma paisagem de lama e entulho que se estende por toda a cidade. Milhares de pessoas estão desabrigadas e mais de 2 mil mortas.

A força da água resultou na destruição de barragens, desabamento de edifícios e a possibilidade real de que até 25% da cidade de Derna tenha sido varrida pela inundação. As imagens capturadas mostram cenas de enterros em valas comuns e corpos dispersos pelas ruas. Assista!

O Ministro da Aviação, Hichem Abu Chkiouat, descreveu a situação como desoladora, afirmando que corpos podem ser encontrados por toda parte: no mar, nos vales e sob as pontes. "Não estou exagerando quando digo que 25% da cidade desapareceu", declarou. Bengazi, a segunda maior cidade do país, também enfrentou os impactos devastadores das enchentes.

O que houve com Derna, na Líbia?

Derna recebe águas de um rio sazonal e, historicamente, enfrentou ameaças de inundações. Apesar da presença de barragens para proteger a área urbana, duas delas foram completamente destruídas. Um estudo do hidrologista Abdelwanees A. R. Ashoor, publicado no ano passado, destacou as inundações frequentes nas margens dos rios, que sempre representaram uma ameaça à cidade de Derna. Ele observou que, desde 1942, houve cinco enchentes significativas e apelou para a manutenção adequada das barragens como medida preventiva.