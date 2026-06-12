Paquistão diz que texto final EUA-Irã foi alcançado: 'paz nunca esteve tão próxima como agora'

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou nesta sexta-feira, 12, que - apesar dos ruídos das campanhas de desinformação para sabotar o acordo de paz - um texto final foi alcançado entre os EUA e o Irã e o Paquistão agora está trabalhando de perto com ambos os lados para finalizar os próximos passos.

"A paz nunca esteve tão próxima como está agora", escreveu Sharif na rede X.

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Mais cedo, o presidente norte-americano, Donald Trump, acusou Teerã de divulgar informações falsas sobre os termos do entendimento, enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, confirmou que o chamado Memorando de Entendimento de Islamabad "nunca esteve tão próximo".