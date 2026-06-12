Trump acusa Irã de mentir sobre acordo e diz que termos divulgados por Teerã são falsos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom contra o Irã nesta sexta-feira, 12, ao acusar Teerã de divulgar informações falsas sobre os termos de um possível acordo. Em publicação na Truth Social, o republicano afirmou que os detalhes apresentados por autoridades iranianas à imprensa "não têm nada a ver" com o entendimento negociado entre as partes.

Trump declarou que os termos vazados pelo Irã à imprensa "não têm nada a ver com os termos que foram acordados por escrito". Segundo o presidente, as declarações iranianas sobre o acordo são "fracas e patéticas" e "não têm qualquer relação com a verdade".

O presidente americano também acusou o Irã de agir de má-fé nas negociações, afirmando que "com eles, não existe negociação de boa-fé".

Irã nega acordo e contra-argumenta

A manifestação de Trump ocorre após o Irã negar a conclusão do memorando de entendimento. A Guarda Revolucionária (IRGC) e fontes de Teerã afirmaram que o texto depende de aprovação interna, desmentindo a assinatura em Genebra no domingo.

A agência estatal IRNA também comunicou que o rascunho em discussão não prevê concessões iranianas sobre o controle do Estreito de Ormuz. Da mesma forma, não há previsão de retorno às condições anteriores à guerra.

Trump critica ataque com drones e cancela ofensiva

Trump criticou, ainda, um suposto ataque com drones contra embarcações indianas no Estreito de Ormuz. Segundo ele, a ação foi "completamente repelida" e é "totalmente inaceitável", sem atribuir formalmente a responsabilidade ao governo iraniano.

Na quinta-feira, 11, Trump havia afirmado a aprovação dos pontos finais de um acordo e anunciado o cancelamento de ataques militares planejados contra o Irã. Desde então, autoridades iranianas negam a existência de um entendimento definitivo ou cronograma para a assinatura de qualquer acordo.