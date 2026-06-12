Irã diz que memorando de entendimento 'nunca esteve tão próximo' e pede fim de especulações

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta sexta-feira (12) que o Memorando de Entendimento de Islamabad está próximo de sua conclusão. Ele pediu à imprensa que evite especulações sobre o conteúdo do documento.

Araghchi, em publicação no X, afirmou que o acordo ainda depende de formalização. O chanceler destacou que os detalhes do entendimento serão divulgados ao público em momento oportuno.

A manifestação iraniana ocorre horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusar o Irã de divulgar informações falsas. Trump afirmou que os detalhes apresentados por autoridades iranianas não correspondem ao negociado entre as partes.

Punição por Falsas Alegações

Em sua publicação na Truth Social, Donald Trump afirmou que os termos supostamente vazados eram "fracos e patéticos". Ele acusou o governo iraniano de não negociar de boa-fé, mas não especificou quais pontos seriam incorretos.

Logo após a fala de Araghchi, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, negou que o Irã receberia recursos financeiros como parte do eventual acordo Irã EUA. Vance publicou no X que Teerã "não está recebendo dinheiro".

Benefícios Condicionais para o Irã

Vance esclareceu que nenhum fundo será liberado apenas pela assinatura ou participação em reuniões. Ele defendeu que a estrutura do acordo prioriza preocupações dos EUA e aliados.

O vice-presidente americano indicou que os benefícios econômicos dependerão do cumprimento das obrigações assumidas pelo Irã. Segundo Vance, os benefícios fluirão para o Irã e para a região se as obrigações forem cumpridas.