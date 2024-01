Paquistão condena ex-premiê e esposa a prisão por venda de presentes recebidos pelo governo

O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, e a esposa dele, Bushra Bibi, foram condenados a 14 anos de prisão pela venda ilegal de presentes dados por autoridades de outros países, entre 2018 e 2022, enquanto ele era chefe de Estado. Na lista de itens estão perfumes, joias com diamantes, jogos de jantar e sete relógios. Segundo as acusações, assessores de Khan teriam vendido os itens em Dubai, nos Emirados Árabes.

VEJA MAIS

A sentença contra o ex-premiê foi divulgada nesta quarta-feira (31). Imran Khan já estava preso desde agosto de 2023.

Essa foi a segunda condenação do ex-primeiro-ministro no período de dois dias. Na terça-feira (30), ele foi sentenciado a 10 anos de prisão por vazar segredos de Estado. Khan também está impedido de ocupar cargos públicos pelo prazo de 10 anos. A defesa dele afirmou que vai recorrer da decisão.

A esposa do ex-premiê se entregou logo após a condenação desta quarta-feira.