Menino passeia com tigre de estimação em prédio e causa polêmica na web

Gerou polêmica na web o vídeo compartilhado por um youtuber do Paquistão, de um menino passeando com um tigre de estimação dentro de um prédio. A gravação foi publicada no dia 29 de outubro, última segunda-feira, no perfil de Nouman Hassan.



As imagens mostram o garoto puxando com força a coleira, enquanto o enorme tigre anda de um lado para o outro. Alguns usuários da rede social elogiaram o menino com a com a palavra “bravura”, mas a maioria ficou irritada com a atitude do youtuber paquistanês.



Hassan costuma compartilhar vídeos de sua coleção particular de animais, que inclui cobras, leões, crocodilos e, claro, tigres. Embora não tenha dado informações sobre o garoto, alguns usuários especulam que seja o sobrinho dele, que já apareceu anteriormente passeando com outro felino dentro de um showroom de carros.



Segundo a emissora indiana NDTV, os leões e tigres da 'coleção particular' de Nouman Hassan foram adquiridos em um leilão realizado pelo zoológico Lahore Safari, do Paquistão, em agosto do ano passado. O zoo leiloou uma dúzia desses animais para liberar espaço e reduzir gastos com carne.

Entre os comentários, há desde os mais irônicos, como "o tigre sai para passear levando um tira gosto"; e outros desaprovado a atitude da criança: "Aí qdo o animal devora, vem a polêmica!!!", diz um internauta.