Paquistão bombardeia alvos no Irã em meio à escalada de tensão no Oriente Médio

Em meio à escalada da crise no Oriente Médio, o Paquistão realizou uma série de ataques militares contra alvos no Irã, na madrugada desta quinta-feira (18), segundo o Ministério das Relações Exteriores paquistanês. Pelo menos sete pessoas - sendo três mulheres e quatro crianças - todas cidadãs estrangeiras, morreram na sequência de explosões, informou à televisão estatal iraniana o vice-governador da província de Sistão e Baluchistão, Alireza Marhamati.

O Paquistão afirma que o ataque mirou esconderijos de militantes combatentes separatistas. As duas potências vizinhas aumentaram os ataques contra militantes em território um do outro nesta semana, num momento de conflito crescente em toda a região, devido à contínua guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Capital do Paquistão, Islamabad disse que a ação das forças do país contra o Irã fazem parte de uma operação chamada “Marg Bar Sarmachar” – frase que se traduz livremente como “morte aos combatentes da guerrilha”.

Um dia antes da operação das forças paquistanesas, o Irã informou ter usado “ataques com mísseis de precisão e drones” para destruir dois redutos do grupo militante sunita Jaish al-Adl na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão. A ação matou duas crianças e feriu várias outras, segundo autoridades locais.

Com o início de uma nova disputa diplomática, o Paquistão chamou de volta o seu embaixador no Irã e suspendendo todas as visitas iranianas de alto nível.