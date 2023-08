Crianças presas em teleférico suspenso são resgatadas no Paquistão; vídeo

Autoridades paquistanesas confirmaram, na tarde desta terça-feira (22), a finalização do resgate das oito pessoas presas dentro de um bondinho suspenso, na área montanhosa de Battagram. Entre as vítimas, sete crianças e um adolescentes a bordo. Eles permaneram quase 20 horas pendurados a 274 metros, suspensos, por um único cabo, após um segundo cabo ceder de maneira inesperada.

O teleférico era usado para o transporte escolar de área montanhosa. A Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres do Paquistão falou do esforço conjunto para o resgate e tentativa de substituição do cabo. Para o socorro, uma equipe altamente especializada, reforçada por dois helicópteros do Exército, mobilizou-se em direção à cena do incidente. A tarefa não era nada simples: o teleférico ficou preso em uma região de ravina (escoamento de grande concentração de águas pelas encostas), sustentado unicamente por um cabo. O oficial de resgate, Shariq Riaz Khattak, classificou a operação como "extremamente arriscada".

Pressão às alturas

Os momentos de angústia enfrentados pelos passageiros aprisionados foram amplificados pela intensidade do calor e pela sensação de medo. Uma das crianças desmaiou, sendo ainda cardiopata. Após horas de sofrimento, todos comemoraram o êxito do resgate. Não há informações sobre o estado de saúde da criança que ficou desacordada por mais de 2h.