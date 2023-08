Seis crianças e dois adultos ficam pendurados em teleférico a 274 metros de altura; vídeo

Um dos cabos de um teleférico que transportava oito pessoas – entre elas seis crianças – no distrito de Battagram, no Paquistão, se rompeu, deixando os passageiros pendurados a 274 metros de altura. O acidente aconteceu por volta de 9h no horário local (23h de segunda-feira em Brasília) e o resgate segue em andamento.

Shariq Riaz Khattak, oficial de resgate entrevistado pela agência de notícias Reuters, informou que uma criança desmaiou devido ao calor e ao medo.

No momento do acidente, as crianças e dois professores iam para a escola em outra parte do distrito de Battagram. Segundo um professor da região, por causa da falta de infraestrutura de transporte na área, diariamente, em torno de 150 pessoas fazem a perigosa viagem de teleférico para a escola.

O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar-ul-Haq Kakar, informou que foi determinado o fechamento de vários teleféricos que estejam há muito tempo sem manutenção. Além disso, as autoridades foram instruídas a realizar inspeções de segurança de todos esses teleféricos privados e “garantir que sejam seguros para operar e usar".

De acordo com um funcionário do distrito de Battagram, o resgate é considerado difícil em razão dos fortes ventos e da altitude da cápsula. Um helicóptero militar foi deslocado para a região para ajudar nos trabalhos, mas a aproximação da aeronave também pode desestabilizar o único fio que sustenta a cápsula.