Resgate falha e teleférico com crianças segue pendurado a quase 300 metros de altura no Paquistão

Equipes paquistanesas enfrentam dificuldades para resgatar as oito pessoas - sete crianças e um professor - que estão dentro de um teleférico pendurado por um cabo a 274 metros de altura há mais de 18 horas. Uma das crianças começou a ser içada por um dos militares que participa do resgate a partir de um helicóptero. Porém, ao perceber os riscos do resgate para a estabilidade da cabine, o militar suspendeu a ação.

Helicópteros das Forças Armadas do Paquistão seguem no local e tentarão içar os outros passageiros. Porém, o resgate é considerado difícil e de alto risco, em razão dos fortes ventos e da altitude da cápsula, que está a uma altura equivalente a quase uma torre Eiffel ou o One Tower, prédio mais alto do Brasil, que tem 290 metros.

"Fornecemos refeições e água para os alunos presos e estamos pensando em outras opções de resgate", disse Sonia Shamroz, uma das coordenadoras da operação.

O que aconteceu

As crianças e o professor iam para a escola no teleférico quando um dos dois cabos que sustentava a cabine se rompeu, por volta de 9h no horário local (23h de segunda-feira em Brasília). Uma das crianças chegou a desmaiar "devido ao calor e ao medo", segundo Shariq Riaz Khattak, um oficial de resgate.