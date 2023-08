Vídeos mostram resgate de crianças e professor presos em teleférico; 4 crianças já foram salvas

Equipes de resgate do Paquistão já conseguiram salvar quatro das sete crianças presas em um teleférico que ficou pendurado por um cabo a 274 metros de altura. Além das três crianças restantes, um professor também está na cabine aguardando o resgate. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a operação, considerada complexa e de alto risco, por causa dos fortes ventos e da pouca sustentação da cabine.

Por ser uma região extremamente montanhosa, muitos estudantes recorrem a teleféricos como meio de transporte no norte do Paquistão. O grupo seguia para a escola no teleférico quando um dos dois cabos que sustentava o equipamento se rompeu, por volta de 9h no horário local (23h de segunda-feira em Brasília), a 274 metros de altura.

Antes do resgate das quatro primeiras crianças, a operação havia feito duas tentativas anteriores. Na primeira delas, uma das crianças chegou a começar a ser içada, mas a equipe viu riscos para a estabilidade da cabine do teleférico.