Ônibus exclusivo para cães faz sucesso na web

Um serviço de transporte particular para cães viralizou nas redes. Os passageiros caninos são levados de ônibus para passear ao ar livre. As infoermações são do G1 Nacional.

Um casal que mora no Alasca, nos Estados Unidos, começou a compartilhar nas suas redes sociais o dia a dia da sua empresa familar que leva os animais para passear em um ônibus próprio. Lee Thompson, dono da empresa, diz que a atividade tem garantido seu sustento há dois anos. Veja:

Eles descrevem isso como serviço porta a porta de passeio de cães. Lee e a esposa, Mo Thompson, transportam cerca de 12 pets por viagem em Skagway, e, então, seguem para trilhas, caminhadas e natação.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).